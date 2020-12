Usa: Senato approva risoluzione per finanziare il governo fino al 18 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato statunitense ha approvato una risoluzione per continuare a finanziare il governo fino al 18 dicembre, scongiurando temporaneamente la chiusura fino a quando il presidente Donald Trump firmerà il disegno di legge prima di mezzanotte. Lo riporta il sito "Axios". La risoluzione a breve termine è semplicemente un risparmio di tempo, comprando al Congresso una settimana in più per risolvere le loro divergenze su un accordo di finanziamento a lungo termine, così come un pacchetto di stimolo per il coronavirus - qualcosa che hanno provato, e non sono riusciti, a passare per mesi. I senatori Bernie Sanders e Josh Hawley si sono opposti al tentativo iniziale del leader della maggioranza del Senato Mitch McConnell di approvare la risoluzione con il consenso unanime, chiedendo che il Congresso approvi un accordo di sollievo per i pagamenti diretti agli statunitensi. (Nys)