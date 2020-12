Business news: Armenia, inflazione annuale all'1,6 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale in Armenia si è attestata all'1,6 per cento a novembre, mentre quella mensile all’1,3 per cento. È quanto riferito dall’Istituto statistico armeno, secondo cui il dato annuale per quanto concerne i prezzi al consumo di prodotti alimentari e bevande analcoliche è stato dello 0,8 per cento, mentre quello mensile è pari al -2,8 per cento; l’inflazione per il segmento bevande alcoliche e tabacco si è attestata 10,2 per cento a livello annuale e allo 0,4 per cento per quanto concerne il rapporto mensile. I prezzi al consumo del comparto abbigliamento e scarpe sono diminuiti dell'1,6 per cento a novembre rispetto al medesimo periodo del 2019 e dell'1,9 per cento rispetto a ottobre. Per quanto concerne i servizi di alloggio, fornitura idrica, di elettricità, gas e altri tipi di carburante il dato annuale è dello 0,4 per cento, mentre quello mensile dello 0,3 per cento. I costi nel settore sanitario sono aumentati del 2,8 per cento nell’ultimo anno, mentre il dato mensile segna un incremento dello 0,5 per cento. (Rum)