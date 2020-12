Usa: sondaggio Fox News, la maggioranza dice che gli Stati Uniti stanno peggio di 4 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio di "Fox News" ha trovato una maggioranza di commenti negativi sull'operato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, negli ultimi anni. Il cinquantacinque per cento degli elettori nel sondaggio ha detto di credere che gli Stati Uniti sono in una situazione peggiore rispetto a quattro anni fa, mentre quasi un terzo - il 32 per cento - ha detto che è migliore e l'11 per cento ha detto che è la stessa. Alla domanda se personalmente stavano meglio di quattro anni fa, il 33 per cento ha risposto di sì, mentre il 36 per cento ha detto che stavano peggio e il 30 per cento ha detto che erano gli stessi. Per quanto riguarda l'economia, l'11 per cento degli elettori ha valutato la condizione come "eccellente" rispetto al tre per cento che ha detto lo stesso nel 2016. Il nuovo sondaggio ha trovato che il 22 per cento valuta l'economia come "buona", il 32 per cento valuta l'economia come "accettabile" e il 34 per cento valuta la condizione come "povera". (Nys)