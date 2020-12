Business news: Spagna, ministro Escriva prevede crescita Pil del 2,4 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la seconda ondata della pandemia di coronavirus, il governo spagnolo prevede per il quarto trimestre di quest'anno una crescita del prodotto interno lordo (Pil) del 2,4 per cento. Lo ha affermato il ministro della Sicurezza sociale, José Luis Escriva, sottolineando che la proiezione attuale il numero di affiliati nel mese di dicembre all'Istituto di previdenza sociale sarà di circa 47 mila unità. Questo porterebbe complessivamente il numero di nuovi iscritti a 278 mila membri. Allo stesso tempo, secondo Escriva il numero di lavoratori in cassa integrazione straordinaria resterà "stabile" fino alle fine dell'anno, mentre coloro che usufruiranno della sospensione parziale lavoreranno il 60 per cento delle loro ore. Le stime del governo, tuttavia, sono in netto contrasto con quelle della Fondazione delle casse di risparmio spagnole (Funcas), che nel quarto trimestre ha previsto un calo trimestrale del Pil del 3 per cento. Nel secondo trimestre la pandemia del coronavirus ha fatto precipitare l'economia spagnola del 17,8 per cento, un calo senza precedenti dovuto alle misure restrittive imposte su tutto il territorio nazionale per lo stato di emergenza, per poi crescere del 16,7 per cento durante l'estate grazie alla parziale ripresa dell'attività e del turismo. (Spm)