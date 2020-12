Business news: Usa-Slovenia, firmato memorandum d'intesa sul nucleare a scopi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Slovenia hanno firmato un memorandum d'intesa per la cooperazione sul nucleare ad uso civile volto a migliorare la cooperazione sulla sicurezza energetica e a rafforzare le relazioni diplomatiche ed economiche. L'accordo, si legge in una nota del dipartimento di Stato, è stato firmato da Christopher Ford, sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, e Jernej Vrtovec, ministro delle Infrastrutture della Slovenia. Gli Stati Uniti e la Slovenia sono partner nell'energia nucleare civile dal 1975, quando iniziò la costruzione della centrale nucleare di Westinghouse a Krsko, che ad oggi fornisce energia pulita alla regione dal 1983. (Nys)