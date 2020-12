Business news: Turchia, nel secondo semestre prestiti stranieri per banche e imprese a 7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banche e imprese della Turchia hanno ottenuto quasi 7 miliardi di dollari (55 miliardi di lire turche) di finanziamenti da istituzioni finanziarie internazionali, nella seconda metà del 2020. Secondo quanto emerge da dati compilati dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, le imprese – per la stragrande maggioranza banche – hanno, infatti, ottenuto dall’estero fino ai primi giorni di dicembre 6,8 miliardi di dollari, contro i 6,9 miliardi del primo semestre. La quota di finanziamenti ottenuti dalle banche ammonta a 5,85 miliardi di dollari in prestiti sindacati; solo tra aprile e maggio 2020 avevano ottenuto invece quasi 6 miliardi. Il costo dei prestiti sindacati è cresciuto nel secondo semestre di 25 punti base, sia in dollari sia in euro, a causa dell’aumentato premio per il rischio del paese e le decisioni delle agenzie di rating. Il tasso Libor dei prestiti sindacati è cresciuto del 2,50 per cento, il tasso Euribor del 2,25 per cento. Il 9 luglio la Banca per lo sviluppo industriale della Turchia (Tskb) ha ottenuto 150 milioni di dollari in prestiti sindacati; l’istituto privato Akbank ha ottenuto il 14 ottobre 700 milioni di dollari di finanziamenti, 800 milioni con richieste aggiuntive. (Tua)