Business news: Francia, si punta a raccogliere 260 miliardi di euro dai mercati nel 2021

- La Francia dovrebbe raccogliere 260 miliardi di euro dai mercati nel 2021. È quanto emerge dalle stime dell'Agenzia France Trésor (Aft), responsabile della gestione del debito e della tesoreria del paese. In un comunicato l'organo spiega che per il prossimo anno Parigi dovrebbe mettere sul mercato emissioni per un valore pari a quello di quest'anno. La stima non dovrebbe cambiare nonostante "una eventuale revisione al rialzo del deficit di bilancio" che potrebbe arrivare prima "dell'adozione definitiva della manovra per il 2021", spiega l'agenzia. Per il prossimo anno "prevediamo sempre un ambiente favorevole con dei tassi deboli e negativi su una buona parte" delle emissioni, ha detto Anthony Requin, direttore dell'Aft, durante una conferenza stampa. (Frp)