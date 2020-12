Business news: Deutsche Telekom e Microsoft annunciano espansione del partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Parte del gruppo per le telecomunicazioni tedesco Deutsche Telekom, T-Systems ha annunciato con Microsoft l'espansione del partenariato strategico tra le due società, allo scopo di far avanzare la digitalizzazione dei grandi clienti e delle aziende di medie dimensioni. A tal fine, verranno utilizzati la soluzione cloud Azure e il pacchetto Microsoft 365. Inoltre, come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", i due gruppi intendono operare insieme sul mercato dell'istruzione, fornendo la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams e altri servizi a scuole e altri istituti. Il partenariato con Microsoft, "ci consentirà di migliorare i servizi per i nostri clienti" ha affermato Adel al Saleh, amministratore delegato di T-Systems. L'Ad ha aggiunto: "Ci sosterremo a vicenda con la digitalizzazione e l'espansione della rete". La nuova partnership si basa su un accordo che T-Systems e Microsoft hanno concluso nel 2018. Allora, si trattava principalmente di collegare in rete i dispositivi nell'internet delle cose. Il nuovo partenariato è più ampio. Da un lato, la cooperazione non include solo T-Systems, ma anche Deutsche Telekom nel suo complesso. Dall'altro, il cloud computing gioca attualmente un ruolo più importante. La partnership con T-Systems è "ora molto più strategica rispetto al 2018", ha affermato il direttore per le vendite di Microsoft, Jean-Philippe Courtois. Come nota "Handelsblatt", la Germania è uno dei paesi al mondo in cui il cloud computing sta crescendo più rapidamente. Per Al Saleh, T-Systems intende "accelerare il passaggio al cloud". Secondo l'Ad, "non si pone più la questione se il passaggio al cloud sia giusto, ma solo quanto velocemente possa essere attuato".