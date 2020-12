Business news: Infrastrutture, accordi fra Ucraina e Bei per prestiti da 640 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il governo dell'Ucraina hanno firmato tre accordi di prestito, per un totale di 640 milioni di euro, per lo sviluppo di infrastrutture prioritarie e progetti di trasporto. "Oggi sono stati conclusi tre contratti di prestito con la Bei, in base ai quali l'Ucraina riceverà 640 milioni di euro per migliorare le infrastrutture nella regione orientale del Paese, modernizzare la rete stradale della regione di Luhansk e acquistare mezzi di trasporto pubblico elettrico in quasi 20 città ucraine", ha dichiarato il ministro Infrastrutture Vladyslav Kryklii, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". Un prestito di 200 milioni di euro sarà destinato all'attuazione del progetto Ukraine Urban Public Transport II. Beneficiando del prestito, le città ucraine modernizzeranno il loro materiale rotabile per il trasporto pubblico elettrico (tram, filobus, autobus della metropolitana e autobus elettrici), riabiliteranno e costruiranno nuove infrastrutture di trasporto pubblico (ad esempio linee del tram, corsie filobus, sottostazioni e depositi). (Rum)