Ambiente: Sassoli, politicismi sono bestemmia rispetto gravità situazione, sfidare forze maggioranza su legge sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È molto grave che nel dibattito italiano non si sia parlato della legge sul clima perché accompagnerà gli obiettivi del Next generation eu e gli obiettivi dei piani di ripresa nazionale”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo a Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze organizzato dall'associazione “Democratici per Milano”. il parlamento europeo chiede una riduzione delle emissioni del 60 per cento entro il 2030, il consigljo ieri si è fermato al 55 per cento, ma stiamo parlando di una sfida epocale. se noi arriveremo al 2050 come leader nella lotta al cambiamento climatico in un continente a emissioni zero lo step del 2030 sarà fondamentale, ha proseguito sassoli spiegando che "questo dovrà prevedere un rpofondo cambiamento delle nostre economie e delle nostre produzioni. Nazioni a forte emissione si troveranno a dover combattere per una trasformazione produttiva del loro Paese e noi dovremo accompagnarli, non facendo perdere posti di lavoro trasformando, in tutti i Paesi dell'Unione, imprese e servizi". "La lettura del dibattito italiano in questi giorni è un po' avvilente erchè di tutto qesto non c'è traccia: sarebbe bello sfidare anche le forze della maggioranza su questo, non su politicismi. Perché il politicismo oggi è incomprensibile e diventa una bestemmia rispetto alla gravità della situazione", ha concluso Sassoli. (Rem)