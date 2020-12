Ue: Sassoli, se si aprisse stagione instabilità per Italia questa partita sarebbe perduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per l'Italia si apre una stagione che certo non può essere di instabilità, se fosse all'insegna dell'instabilità credo che per l'Italia questa partita sarebbe perduta”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo a “Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze” organizzato dall'associazione Democratici per Milano. "Il parlamento italiano - ha proseguito Sassoli - dovrà rapidamente, e lo spero anche come segnale politico, ratificare l'aumento dello 0,8 di risorse proprie per far partire il recovery. Dovrà presentare i piani entro la fine dell'inverno". “Non possiamo permetterci – ha concluso Sassoli - di non sfruttare al meglio le opportunità e concentrarci per il resto, per la trasformazione del nostro sistema produttivo che avrà delle scadenze molto impegnative”. (Rem)