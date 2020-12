Elezioni Usa: Corte Suprema respinge il ricorso di 18 Stati per ribaltare le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema ha respinto il tentativo del Texas e di altri 17 Stati a guida repubblicana per ribaltare la vittoria di Joe Biden alle elezioni del mese scorso, facendo precipitare l'ultima speranza del Presidente Donald Trump che i giudici gli concedano effettivamente un secondo mandato. Lo riporta il sito "Politico". In una sentenza emessa in tempi più brevi del previsto, stasera, i giudici hanno rifiutato sommariamente l'insolita causa che il Texas ha presentato lunedì contro quattro Stati nei quali gli elettori hanno fatto vincere Biden. "Il Texas non ha dimostrato un interesse, riconoscibile dal punto di vista giudiziario, per il modo in cui un altro Stato conduce le sue elezioni", ha scritto la corte nella sua ordinanza non firmata.(Nys)