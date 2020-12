© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Spagna è crollata ad ottobre del 6,1 per cento continuando con il trend negativo degli ultimi dieci mesi. È quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). I settori che hanno registrato il maggior calo sono stati quello delle calzature e del cuoio (meno 29,7 per cento), seguito dalla fabbricazione dei materiali legati al settore automobilistico (meno 20,8 per cento). (Spm)