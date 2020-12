Business news: Ungheria, tasso di inflazione al 2,7 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Ungheria è del 2,7 per cento a novembre. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Si tratta di una percentuale inferiore al 3 per cento che rappresenta l'obiettivo di medio termine della Banca nazionale ungherese (Mnb). A spingere verso l'alto il tasso di inflazione sono soprattutto i prezzi di prodotti alimentari, alcolici e tabacco, mentre a trascinarlo verso il basso sono quelli dei carburanti a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. I prezzi dei beni alimentari segnano +6,2 per cento, quelli di alcol e tabacco +6,6 per cento. Quello dei carburanti scende invece del 7,6 per cento. (Vap)