Business news: Moncler acquisterà Stone Island per 1,15 miliardi di euro

- L'azienda di moda Moncler acquisterà la concorrente Stone Island per 1,15 miliardi di euro. Per il quotidiano “Handelsblatt”, l'operazione è “una rarità nel settore del lusso”, poiché una società italiana ne acquista un'altra. Da tempo, molti degli storici marchi del settore appartengono infatti a proprietari stranieri. Inoltre, sorprende che la transazione avvenga nel mezzo della crisi del coronavirus. A ogni modo, l'acquisto di Stone Island potrebbe segnare “un nuovo inizio” per Moncler e il suo presidente e amministratore delegato, Roberto Ruffini. L'imprenditore potrebbe, infatti, sviluppare l'azienda tanto da renderla capace di sfidare la concorrenza della moda francese. Tuttavia, Ruffini ha respinto tali ipotesi, affermando che mira esclusivamente a “creare valore per Moncler”. Stone Island rimarrà indipendente da tale marchio, ma dovranno essere create sinergie, per esempio nelle vendite. L'acquisto di Stone Island da parte di Moncler dovrebbe essere completato nella prima metà del 2021. L'impresa è attualmente di proprietà della famiglia Rivetti per il 70 per cento e per il 30 per cento del governo di Singapore, attraverso la sua holding Temasek. In futuro, tale gruppo potrebbe acquisire una partecipazione diretta in Moncler, pari a circa il 3 per cento. In futuro, Ruffini dovrebbe avere a sua volta più dell'80 per cento del gruppo Rivetti. Questa azienda dovrebbe ottenere un posto nel consiglio di amministrazione di Moncler. (Geb)