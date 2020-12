Business news: Francia, ad ottobre produzione industriale a +1,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre la produzione industriale francese è aumentata dell'1,6 per cento su base mensile. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Tuttavia, il livello resta inferiore del 3,6 per cento rispetto a quello di febbraio, quando ancora non era scoppiata la pandemia di coronavirus. L'aumento è stato trainato da una progressione del 13 per cento della cokefazione e dalla raffinazione, mentre le industrie estrattive sono salite del 7,9 per cento. La produzione manifatturiera ha registrato una frenata, aumentando solamente dello 0,5 per cento, contro il +2,3 per cento del mese precedente. (Frp)