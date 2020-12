Business news: Auto, McLaren aumenta partecipazione azionaria per ripianare buco di bilancio da 500 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto sportive di lusso britannico McLaren ha reso noto che sarebbe in trattative per aumentare il capitale dell'azienda attraverso la vendita di 500 milioni di sterline (circa 550 milioni di euro) di partecipazioni azionarie. La pandemia ha colpito pesantemente il gruppo McLaren, il quale ha annunciato di volersi rifinanziare nei prossimi 12 mesi. Tra le opzioni ventilate, c'è quella della vendita di una parte minoritaria del proprio reparto corse, e la considerazione di diverse opzioni per il futuro della propria "divisione applicata" (applied division), la quale vende tecnologie da corsa a parti terze. Oltre un quarto del personale della compagnia ha perso il lavoro durante la pandemia, e già durante l'estate ha cercato di raccogliere dei capitali di emergenza per affrontare la crisi. Le vendite di McLaren sono diminuite di oltre il 60 per cento nei primi nove mesi di quest'anno rispetto al 2019. La compagnia ha reso noto di "non stare escludendo nessuna opzione", e di stare considerando proposte di investimento da "persone individuali, gruppi familiari, fondi di Stati sovrani e fondi di investimento privati". Allo stesso tempo, McLaren starebbe cercando di vendere il proprio storico quartier generale di Woking, che permetterebbe una riduzione del capitale necessario da trovare sul mercato per ripianare il debito esistente. (Rel)