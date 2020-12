Business news: Spagna sesto mercato più attrattivo per investimenti in energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è il sesto mercato più "attrattivo" per gli investimenti nelle energie rinnovabili. É quanto emerge dal rapporto "Climascopio 2020" realizzato dalla società BloombergNef (Bnef), nel quale si evidenzia che le prospettive di crescita delle energie rinnovabili nelle economie in via di sviluppo sono "eccezionalmente promettenti". La capacità di produzione di energia elettrica degli impianti solari ha raggiunto i 325 GW, rispetto ad appena 1 GW di un decennio fa, mentre gli investimenti nell'eolico hanno raggiunto la cifra record di 89 miliardi di dollari. Secondo Bnef, la competitività in termini di costi di queste tecnologie pulite rispetto ai loro rivali dei combustibili fossili è stato uno dei fattori che ha guidato la loro crescita e che ha influenzato gli investitori stranieri. Questa speciale classifica è guidata dal Cile, seguito da Danimarca, Paesi Bassi, India e Irlanda. (Spm)