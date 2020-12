Business news: Portogallo, via libera da governo spagnolo a Edp per acquisizione Viesgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha dato il via libera all'acquisto di Viesgo Energy da parte del gruppo Energia di Portogallo (Epd). Il 15 luglio la società elettrica lusitana aveva annunciato l'acquisto di Viesgo con un investimento complessivo di 900 milioni di euro da parte. L'operazione è divisa in tra parti. Con la prima Edp ha acquistato la rete di distribuzione elettrica di Viesgo, situata nelle Asturie e in Galizia, con la seconda l'azienda portoghese acquisterà il 100 per cento del business delle rinnovabili di Viesgo, che ha 24 centrali eoliche e due mini centrali idroelettriche in Portogallo e Spagna. Infine, Edp acquisterà anche le due centrali a carbone di Viesgo in Andalusia. La Commissione europea aveva già approvato questa operazione il 29 ottobre in quanto non sollevava "problemi di concorrenza" dato il suo impatto limitato sui mercati interessati. (Spm)