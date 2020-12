© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le previsioni della Banca d'Italia mi sembra che il dibattito italiano non le abbia assunte come avrebbe dovuto perché tutti i parametri che erano stati indicati saranno molto più negativi". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo a Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze organizzato dall'associazione “Democratici per Milano”. (Rem)