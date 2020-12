Americhe: vertice Alleanza Pacifico, focus su mercato digitale regionale e sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver annunciato anche l'ingresso di Ecuador e Singapore come "membri associati" dell'Alleanza, e l'intenzione di sommare in futuro anche Nuova Zelanda, Australia e Canada, Pinera ha quindi lasciato la parola al presidente colombiano Duque, cedendogli formalmente anche la presidenza pro tempore. "Assumiamo la presidenza raccogliendo la sfida di consolidare questa Alleanza nel 2021", ha affermato il capo di Stato della Colombia, ricordando che l'insieme dei quattro paesi che la compongono rappresenta già oggi nel complesso l'ottava economia mondiale, il 41 per cento del pil regionale, e il 38 per cento del totale degli investimenti stranieri diretti. "Il primo obiettivo sarà l'espansione dell'alleanza con l'inclusione piena dell'Ecuador e la creazione del mercato digitale regionale, uno strumento che permetterà alle aziende dei nostri paesi rafforzare il mercato interregionale", ha detto per parte sua Duque. Il nuovo presidente pro tempore ha quindi assicurato che l'Alleanza punta ad "allineare i suoi obiettivi con quelli dell'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile". (Bua)