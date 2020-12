Usa: Pompeo celebra accordo Israele-Marocco come passo verso la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto ieri tra Israele e Marocco per normalizzare le relazioni è celebrato dagli Stati Uniti come "un altro notevole passo verso la pace". A dirlo è il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota. Nelle prossime settimane, Israele e il Marocco assumeranno pieni rapporti diplomatici. Questo accordo garantirà anche voli di sorvolo e voli diretti da e per Israele e promuoverà la libera cooperazione economica tra le compagnie israeliane e marocchine. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha anche riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. Gli Stati Uniti continuano a credere che solo i negoziati politici siano in grado di risolvere le questioni tra il Marocco e il Fronte Polisario. "Come abbiamo a lungo affermato, crediamo che questi negoziati dovrebbero avvenire nel quadro del piano di autonomia del Marocco", scrive Pompeo.(Nys)