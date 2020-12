Business news: Francia, individuata zona a largo della Normandia per nuovo parco eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha individuato una zona al largo della costa della Normandia per la costruzione di un parco eolico da un Gigawatt (GW) e ha avviato la procedura di gara per il suo sviluppo. Lo ha annunciato la ministra dell'Ambiente francese, Barbara Pompili. Il parco eolico pianificato sarà situato a 32 chilometri dalla costa del Cotentin e genererà l'elettricità necessaria per alimentare 800 mila case, ha spiegato Pompili. Quello di Cotentin sarà l'ottavo parco eolico offshore della Francia. L'attuale piano energetico pluriennale del governo mira alle gare d'appalto per i parchi eolici per generare da 2,5 a 3 GW combinati entro il 2024. I gruppi di pescatori della regione, già preoccupati per l'impatto della Brexit sulla loro industria, hanno espresso le loro riserve sul progetto durante un dibattito pubblico, asserendo che il parco eolico potrebbe danneggiare i loro mezzi di sussistenza. (Frp)