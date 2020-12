Business news: Germania, governo vieta acquisizione azienda difesa Imst da parte di società cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera Angela Merkel e il suo ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier, hanno vietato che l'azienda tedesca di alta tecnologia per la difesa Imst venisse acquisita da Emst, società appositamente fondata dal gruppo cinese Addsino, che produce apparecchiature per le comunicazioni militari. Come riferisce il quotidiano “Bild”, tale azienda è parte della Compagnia cinese per la scienza e l'industria aerospaziale (Casic), di proprietà pubblica. Secondo il governo tedesco, la domanda di Emst per acquisire il 94,4 per cento di Imst “mette in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza” della Germania. Con 165 dipendenti e circa 14 milioni di euro di fatturato, Imst offre prodotti standard come i moduli radio, ma anche know-how nel campo della comunicazione satellitare e radar, nonché della tecnologia 5G. Dal 2010, il Centro aerospaziale tedesco (Dlr) e il ministero dell'Istruzione e della Ricerca tedesco hanno concluso con l'azienda contratti per un totale di 127 milioni di euro, pari a circa il 40 per cento delle vendite. Secondo fonti vicine ad Altmaier, i fondi del dicastero per Imst servono a “rafforzare la sovranità tecnologica della Germania e sarebbero finiti in Cina se non fosse stato vietato”. Imst dispone di un know-how critico per sicurezza nelle comunicazioni satellitari, radar e tecnologia radio. Secondo il ministero della Difesa tedesco, si tratta di informazioni di cruciale importanza per il settore degli armamenti. Per il ministero dell'Interno tedesco, le conoscenze di Imst sono rilevanti anche per lo sviluppo di future infrastrutture critiche in Germania, come le reti telefoniche 5G e 6G. Tra i clienti dell'impresa vi sono le Forze armate tedesche (Bundeswehr), il cui sistema di osservazione satellitare TerraSar-X monta un componente essenziale sviluppato da Imst. (Geb)