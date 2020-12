Business news: Ocse, a ottobre disoccupazione cala al 7,1 per cento tra i Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione tra i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a ottobre è sceso al 7,1 per cento, contro il 7,3 per cento del mese precedente. Lo rendo noto l'organizzazione con un comunicato, spiegando che il dato resta di circa due punti percentuali al di sopra del livello di febbraio, prima della crisi del coronavirus. "I cali recenti dei tassi di disoccupazione dell'Ocse devono essere interpretati con prudenza, visto che riflettono in gran parte il ritorno al lavoro di persone rimaste ferme temporaneamente negli Stati Uniti e in Canada, dove risultavano disoccupate", si legge nel documento. Sempre ad ottobre, nella zona euro il tasso è sceso all'8,4 per cento (-0,1 per cento). Il dato registra un calo dello 0,2 per cento in Francia (8,6 per cento), Lettonia (8 per cento), Portogallo (7,5 per cento) e Lussemburgo (6,5 per cento). La disoccupazione aumenta invece dello 0,2 per cento nella Repubblica slovacca (7 per cento) e in Slovenia (4,9 per cento). In Italia si attesta al 9,8 per cento, contro il 9,7 per cento di settembre. (Frp)