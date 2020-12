Business news: Deutsche Bank vuole conseguire ulteriori risparmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ristrutturazione dal 2019, Deutsche Bank ha annunciato che intende conseguire ulteriori risparmi, riducendo i costi di altri 300 milioni di euro a 16,7 miliardi di euro entro la fine del 2022. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il maggiore istituto di credito tedesco non ha precisato dove intenda diminuire le spese. Recentemente, Deutsche Bank aveva comunicato l'intenzione di effettuare tagli al personale nel private banking in Germania, con una posizione su tre che andrà perduta nei prossimi due anni, per un totale di 350 dipendenti. Inoltre, la banca vuole chiudere 100 delle sue 500 filiali e altrettante delle 800 di Postbank, acquisita tra il 2009 e il 2015. (Geb)