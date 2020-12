Business news: Turchia-Ue, ministra Commercio Pekcan, necessario aggiornare accordo unione doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà provocate dalla pandemia di coronavirus hanno reso necessario un aggiornamento dell’accordo di unione doganale fra la Turchia e l’Unione europea (Ue). Lo ha dichiarato la ministra del Commercio di Ankara, Ruhsar Pekcan. “Le sfide che il coronavirus ha portato per l’economia globale hanno rafforzato ulteriormente il bisogno di aggiornare l’unione doganale e di ristrutturare le catene di valore esistenti intorno al mondo” ha detto Pekcan, parlando in videoconferenza con il nuovo commissario europeo al Commercio e vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. “E’ importante che l’accordo esistente sia allargato a nuovi settori e aggiornato per affrontare problemi strutturali”, ha detto Pekcan. “Ci aspettiamo sostegno da parte della Commissione europea sulla questione”, ha aggiunto. Dombrovskis, da parte sua, ha detto che Ankara è un partner-chiave perché è integrato nelle catene di valore dell’Ue, grazie all’unione doganale. Nel corso della conversazione, riferisce un comunicato del ministero del Commercio turco, Pekcan e Dombrovskis hanno discusso anche le relazioni commerciali bilaterali, la Brexit e le restrizioni sulle importazioni di acciaio. (Res)