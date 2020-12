Infrastrutture: il 14 dicembre audizione De Micheli in commissioni riunite Camera e Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lunedì 14 dicembre, alle ore 14, le commissioni riunite Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, presso l'aula della commissione Trasporti, svolgono l'audizione, in videoconferenza, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il ministero, Ferrovie dello stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.