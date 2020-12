© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto un incontro molto proficuo con una delegazione dell’Associazione nazionale giovani innovatori. Come ministero del Lavoro, siamo in prima linea per aiutare i giovani a diventare imprenditori, promuovendo la formazione, hub innovativi e academy tramite cui valorizzare le loro qualità e le loro idee". Lo scrive su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. (Rin)