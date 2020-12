Business news: Romania, Standard&Poor's mantiene invariato il rating a BBB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Standard&Poor's mantiene il rating della Romania a BBB-, l'ultimo ancora valido per indicare il Paese come raccomandato per gli investimenti. Per l'anno prossimo si prevede una crescita del Pil del 4 per cento, anche se l'agenzia si aspetta a una ripresa dell'economia al livello del 2019 solo nel 2022. Secondo le stime degli esperti di Standard&Poor's, quest'anno l'economia romena registrerà un calo del 5 per cento, mentre il deficit di bilancio arriverà a oltre il 9 per cento del PIl. Secondo il rapporto, la prospettiva negativa è basata sui rischi di squilibrio fiscale ed estero della Romania nei prossimi 12 mesi. L'Agenzia anticipa che l'inflazione resterà stabile e le pressioni sul tasso di cambio saranno tenute sotto controllo dalle misure della Banca centrale nel 2021. Secondo quanto riporta Standard&Poor's, le sfide per il futuro governo saranno di proseguire il programma di ampio sostegno fiscale alla ripresa dell'economia e la gestione delle rigidità fiscali determinate dall'aumento delle pensioni e da altri benefici sociali. "Non è atteso un inasprimento della politica fiscale l'anno prossimo e l'assorbimento dei fondi europei sarà la chiave per la ripresa economica, sebbene si mantengano ancora dei rischi", riportano gli esperti dell'agenzia di rating. (Rob)