Business news: Germania, Rwe entra nel progetto per l'idrogeno nei Paesi Bassi

- Principale produttore di energia elettrica in Germania, il gruppo Rwe è entrato nel progetto NortH2 la generazione di idrogeno verde, avviato nei Paesi Bassi a febbraio scorso. L'obiettivo è utilizzare l'energia degli impianti eolici al largo del Paese al fine di produrre idrogeno per l'Europa nord-occidentale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'iniziativa è portata avanti da un consorzio di cui fanno parte, oltre a Rwe, l'azienda per l'energia Royal Dutch-Shell (Paesi Bassi e Regno Unito), l'operatore di rete per il gas Gasunie (Paesi Bassi), il porto di Groninga e la compagnia petrolifera Equinor (Norvegia). Le parti di NortH2 coprono un ampio spettro del settore energetico, dall'industria del gas ai trasporti e dalla logistica alle energie rinnovabili. Insieme, le aziende intendono costruire un sistema completo di parchi eolici nel Mare del Nord, elettrolizzatori, impianti di stoccaggio del gas e linee per convertire l'energia eolica in idrogeno verde, immagazzinarla e trasportarla ai centri industriali dell'Europa nord-occidentale. Entro il 2030, il consorzio vuole ottenere una capacità di generazione di quattro gigawatt (Gw). Da solo, il progetto NortH2 coprirebbe circa un decimo dell'obiettivo dell'Ue di installare almeno 40 Gw di elettrolizzatori di idrogeno in tutta Europa entro il 2030. Per “Handelsblatt”, la capacità di NortH2 crescerà fino a superare i dieci Gw entro il 2040. In questo modo, potrebbe essere prodotto un milione di tonnellate di idrogeno verde all'anno. Secondo Rwe, in tal modo le emissioni di CO2 potrebbero essere ridotte di 8-10 milioni di tonnellate all'anno. Intanto, l'azienda ha dichiarato di voler preparare rapidamente uno studio di fattibilità con le altre parti del consorzio. In caso di esito positivo, le prime attività di sviluppo di NotH2 potrebbero iniziare nella seconda metà del 2021. (Geb)