Governo: Orlando (Pd), crisi porterebbe a situazione drammatica

- "Quando si schiaccia l'acceleratore si sa quando si inizia ma non quando si finisce: in questo momento una crisi di governo ci porterebbe in una situazione drammatica, perché non vedo possibile uno scenario politico diverso da questo, quindi l'Italia si troverebbe chiamata alle urne mentre arrivano i soldi del Recovery". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7.(Rin)