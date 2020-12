Business news: Sony acquista servizio di streaming Usa Crunchyroll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sony ha raggiunto un accordo con il colosso statunitense della telefonia AT&T per l’acquisto della società fornitrice di streaming di cartoni animati Crunchyroll, al prezzo di 1,175 miliardi di dollari. L’azienda giapponese dell’elettronica ha annunciato il raggiungimento dell’accordo il 10 dicembre; l’affare si inserisce nei piani di Sony per lo sviluppo di attività relative alla fornitura di contenuti tramite sottoscrizioni mensili, e per il rafforzamento delle sue capacità di creazione di contenuti originali. Sony è già produttrice di noti anime come “Kimetsu no Yaiba” (“La lama del cacciatore di demoni”) e fornisce già tali contenuti tramite servizi di streaming. (Git)