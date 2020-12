Usa: New York, auto contro manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'auto si è schiantata contro un gruppo di manifestanti in un incrocio di Manhattan venerdì pomeriggio. Lo riporta l’emittente “Nbc”. La polizia ora sta interrogando il conducente. L'incidente si è verificato poco dopo le 16:00, ora locale, all'angolo tra la 39esima Strada Est e la Terza Avenue a Murray Hill, secondo la polizia. C'erano circa 40-50 manifestanti nella zona in quel momento, e sei persone sono state colpite, rimanendo ferite. Nessuno è considerato in pericolo di vita. La manifestazione era in solidarietà con uno sciopero della fame nel carcere della contea di Bergen nel New Jersey.(Nys)