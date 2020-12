Business news: Ucraina, riserve internazionali si attestavano a 26,1 miliardi di dollari al primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali dell'Ucraina al primo dicembre del 2020 ammontavano, secondo i dati preliminari, a 26,1 miliardi di dollari, 4,7 miliardi in meno rispetto all'inizio di novembre. Lo ha riferito la Banca nazionale ucraina (Nbu) in una nota. Il calo, secondo l’Nbu, è stato causato dal rimborso delle passività esterne e interne dello Stato e delle operazioni della Banca nazionale per attenuare le fluttuazioni dei tassi di cambio nel mercato dei cambi. (Rum)