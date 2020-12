Arcuri: "Al via reclutamento medici, infermieri e assistenti sanitari per il Piano vaccini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato oggi l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale. Dal 16 dicembre prossimo medici, infermieri e assistenti sanitari, potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito del governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-bandi/14487. Lo riferisce in una nota l’ufficio stampa del commissario straordinario per l’emergenza Covid.L’avviso - spiega la nota - è rivolto a cittadini italiani, Ue ed extra Ue. Potranno aderire i medici pensionati, i laureati oltre agli infermieri e agli assistenti sanitari. I contratti avranno una durata massima di nove mesi, rinnovabili in caso di necessità. "Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di 'chiamata alle armi' - ha commentato il commissario Arcuri -. Per dirla meglio è un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono aiutarci ad effettuare la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni con efficacia e tempestività".E’ partita oggi anche la gara per selezionare fino a cinque agenzie per il lavoro con le quali il commissario straordinario stipulerà un accordo quadro per la selezione, assunzione e la gestione amministrativa del personale sanitario che sarà impiegato nella somministrazione dei vaccini. La scadenza della gara è fissata per il 28 dicembre 2020 alle ore 18. Le offerte possono essere presentate unicamente online attraverso il portale https://ingate.invitalia.it. (Rin)