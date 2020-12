Venezuela: ministro Petrolio, arrestati presunti terroristi pronti ad attentato contro raffineria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo due giorni fa, Maduro aveva denunciato un piano per "assassinarlo" nel giorno delle elezioni parlamentari, cui avrebbe partecipato anche la presidenza della Colombia. L'episodio, ha detto Maduro, è alla base della decisione di cambiare il seggio in cui ha votato, circostanza che era stata denunciata sui social come possibile prova di una frode. "Da fonti di intelligence colombiana molto affidabili ci è arrivata l'informazione che stavano preparando un attentato per assassinarmi dal vivo e in diretta", ha detto il presidente in dichiarazioni ai media internazionali. "Una volta confermate le informazioni il mio staff della sicurezza ha preso la decisione di raccomandarmi un cambio del centro di votazione", ha precisato Maduro secondo cui ai "piani per cercare di assassinarlo nello stesso giorno delle elezioni" ha partecipato che la Casa de Narino, sede della presidenza della Colombia, oggi occupata da Ivan Duque. Secondo Maduro, "Duque è uno dei presidenti che più odia il Venezuela" e invece di dedicarsi a "governare il suo paese, dove ci sono massacri tutti i giorni", "dispone di tremila mercenari che si addestrano per poterli un giorno lanciare contro il Venezuela". (segue) (Vec)