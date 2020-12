Coronavirus: Usa, nuove restrizioni in Pennsylvania e Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pennsylvania ha annunciato restrizioni in tutto lo Stato che vietano di cenare al coperto e di chiudere palestre, teatri e casinò per tre settimane per arginare un "terribile" aumento dei casi di coronavirus, mentre agli abitanti della Virginia è stato chiesto di rimanere a casa da mezzanotte alle 5 del mattino fino al nuovo anno. Le misure restrittive sono arrivate quando gli Stati di tutto il paese hanno segnalato decessi e casi in numero mai visto prima, e gli ospedali si sono riempiti oltre la capacità. Sono stati registrati anche record di casi e morti sulla media settimanale in entrambi gli Stati.(Nys)