Venezuela: ministro Petrolio, arrestati presunti terroristi pronti ad attentato contro raffineria (2)

- Secondo El Aissami, gli arrestati intendevano distruggere la raffineria, dei dotti per la conduzione di benzine e altri prodotti dallo stabilimento alla città di Yagua. "Questo piano è stato preparato in Colombia da disertori della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb), che godono della protezione e dell'appoggio del governo di Ivan Duque", ha detto El Aissami, definendo il presidente del paese vicino uno "specialista in falsi positivi", civili uccisi e presentati come vittime della guerra civile. Di più, Duque avrebbe "autorizzato direttamente questo frustrato attentato terroristico", mentre i due "terroristi" sarebbero stati per il funzionario conosciuti dalla Central Intelligence Agency (Cia) e dalla National security agency (Nsa) degli Stati Uniti. Nel dettaglio, Pacheco Perez e Guevara Diaz, avrebbero finto di essere elementi di "cellule sovversive" contrarie al governo di Nicolas Maduro. (segue) (Vec)