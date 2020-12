Venezuela: ministro Petrolio, arrestati presunti terroristi pronti ad attentato contro raffineria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che Caracas accusa il paese vicino, sempre in combinazione con gli Stati Uniti, di attentare alla vita e alla sicurezza del presidente Maduro. La Colombia avrebbe cercato di approfittare dell'operazione "umanitaria" organizzata a febbraio 2019 per far entrare generi alimentari e di prima necessità raccolti nel tempo da donazioni internazionali, attraverso il ponte binazionale Simon Bolivar. Camion che secondo le autorità venezuelane ospitavano materiale spendibile per operazioni armate. Tra i casi più evocati c'è l'attacco con droni lanciato verso il palco presidenziale, nel giorno di una parata militare, chiuso con il ferimento di alcune guardie del corpo di Maduro. C'è poi il caso della cosiddetta operazione "Gedeon", un tentativo di "invasione marittima" da parte di "terroristi" in arrivo dalla Colombia, chiuso con la morte di diverse persone armate. (Vec)