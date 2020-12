Covid: Iss, incidenza ancora troppo elevata, attendere prima di considerare allentamento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti. Lo raccomanda l'Istituto superiore di sanità (Iss) nel report settimanale di monitoraggio. La situazione epidemiologica dell’epidemia - spiega l'Iss - rimane grave e si raccomanda che, in base all’impatto sui servizi sanitari e territoriali, una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni eviti di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per il Paese. Inoltre, si conferma la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. (Rin)