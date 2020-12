Giustizia: pubblicato bando per 2.700 cancellieri esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’ultimo dei tre concorsi straordinari previsti dal decreto “Rilancio” per il ministero della Giustizia, che consentirà di rafforzare il sistema giustizia attraverso la selezione di 2.700 cancellieri esperti. Le due precedenti selezioni, già indette, hanno riguardato il reclutamento negli Uffici giudiziari di 400 direttori e 150 funzionari nei distretti di Corte d’Appello dell’Italia Settentrionale. A questi tre concorsi va poi aggiunto quello riservato a mille operatori giudiziari, che consentirà per 24 mesi di disporre di risorse aggiuntive per ‘aggredire’ l’arretrato. Nel complesso, dunque, in circa tre mesi sono stati messi a bando oltre 4mila posti. Per garantire un reclutamento celere e accurato dal punto di vista della selezione del personale, ma al tempo stesso contenere i rischi di contagio legati allo svolgimento delle prove scritte, anche il concorso per cancellieri esperti si svolgerà secondo modalità semplificate: una prima valutazione dei titoli con la formazione di apposite graduatorie preliminari su base distrettuale e, a seguire, una prova orale per i candidati ammessi. “Da anni non si assisteva a un intervento di questa portata a livello nazionale - commenta il Guardasigilli Alfonso Bonafede -. È la dimostrazione che, malgrado le difficoltà legate alla pandemia, il programma per potenziare il personale, fondamentale per il funzionamento del sistema, prosegue senza sosta”. (Com)