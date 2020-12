Ue: Sassoli, spendere 209 miliardi impresa epica e probabilmente non riusciremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcuni dibattiti italiani divulgati anche in Europa non fanno grande onore al nostro Paese e, tra l'altro, sono senza quella concentrazione che oggi dovrebbe esserci perché spendere 209 miliardi è un'impresa epica e probabilmente non riusciremo a spenderli”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo a Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze organizzato dall'associazione “Democratici per Milano”. “Spendere 209 miliardi è veramente impegnativo e se una macchina non è in grado di andare a una certa velocità rischia di far saltare il motore”, ha spiegato Sassoli.(Rem)