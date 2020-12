Ue: Sassoli, regolamento di diritto non è stato toccato, in Consiglio solo compromesso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il regolamento sullo stato di diritto non è stato toccato di una virgola, quello che è stato fatto in consiglio è soltanto una dichiarazione politica che non ha valore legislativo e che certamente non potrà fermare una legge in vigore perché quella legge, dalla prossima settimana, i primi dell'anno, entrerà in vigore e nessun atto politico potrà bloccare una legge in vigore”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo a Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze organizzato dall'associazione “Democratici per Milano”. “Molti vogliono spaccare il capello in quattro, ma il compromesso sullo stato di diritto è un atto politico all'interno del Consiglio, per noi legislatori l'importante è che una legge non sia sia stata cambiata e che entri in vigore. E quando entra in vigore bisogna rispettarla”, ha concluso Sassoli. (Rem)