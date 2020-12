Ue: Sassoli, se patto di stabilità verrà reintrodotto il recovery fund verrà ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non basta coccolarsi sul fatto che abbiamo sospeso il patto di stabilità e crescita, perché lo abbiamo sospeso, non abolito e lo abbiamo sospeso fino al 31 dicembre del 2021 e oggi in Europa faranno la battaglia perché venga reintrodotto e se verrà reintrodotto quel meccanismo del passato il recovery verrà ucciso”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo a "Ricostruire capitale sociale per combattere le disuguaglianze" organizzato dall'associazione Democratici per Milano. (Rem)