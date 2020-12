Brasile: Hrw lancia allarme per rischio educativo per bambini con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone non dovrebbero essere impedite o scoraggiate dal frequentare la scuola nelle loro comunità perché hanno una disabilità", ha detto il ricercatore sui diritti dei disabili di Human Rights Watch, Carlos Rios Espinosa. "Il decreto incoraggia le autorità statali e cittadine a istituire scuole specializzate o classi separate nelle scuole ordinarie per studenti con disabilità", afferma Hrw, aggiungendo che la misura "richiede anche l'elaborazione di criteri per identificare gli studenti che non beneficiano di scuole ordinarie inclusive. Questo apre la porta alle autorità per giustificare l'esclusione di alcuni bambini dalle scuole ordinarie e fare pressione su di loro per frequentare scuole o classi speciali", prosegue l'Ong. Il Brasile, ricorda Hrw, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd) nel 2008. "Il trattato ha uno status costituzionale in Brasile, il che significa che tutti i diritti che garantisce dovrebbero essere garantiti anche dalla legge nazionale. Ciò include il diritto a un'istruzione di qualità e inclusiva su base di uguaglianza con gli altri ea sistemazioni ragionevoli, o sostegno, per facilitare la loro educazione significativa", conclude Hrw. (Brb)