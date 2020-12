Business news: indici S&P Dow Jones rimuovono società cinesi dai propri prodotti indicizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S&P Dow Jones ha rimosso alcune società cinesi dai propri prodotti indicizzati a seguito di un ordine esecutivo dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump, teso a dissuadere le società di investimento statunitensi, i fondi pensione e altri dall'acquistare azioni di società cinesi designate dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti come vicine o controllate dalle Forze armate cinesi. S&P DJI ha riferito di essere è pronto a rimuovere le azioni A quotate in Cina, le azioni H quotate a Hong Kong e gli American Depositary Receipts (Adr) - titoli negoziabili che rappresentano i titoli di una società estera nei mercati finanziari statunitensi - di 10 società tra cui Hangzhou Hikvision Digital Technology Co e Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic), da tutti gli indici azionari precedenti al mercato aperto il 21 dicembre. La società ha annunciato che rimuoverà anche i titoli emessi da 18 società cinesi dai suoi indici a reddito fisso prima del primo gennaio. Un portavoce di Hikvision ha definito "infondata" la decisione dell'ordine di perseguire l'azienda. "Abbiamo fortemente protestato quando Hikvision è stata inclusa in questo elenco a giugno perché, come abbiamo dimostrato più volte, Hikvision non è una compagnia militare cinese", ha detto. Anche la società britannica Ftse Russell ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe rimosso otto aziende cinesi dai propri prodotti per conformarsi all'ordine esecutivo degli Stati Uniti. (Nys)