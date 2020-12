Sociale: Campidoglio, al via piano freddo per sostenere persone senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Come spiega il Campidoglio, "il piano freddo entrerà poi a pieno regime, attraverso l'affidamento in corso ad enti gestori che finanzia 500 ricoveri totali, articolati in 100 posti di accoglienza h24, 200 posti di accoglienza notturna h15, 100 posti di accoglienza diurna h9 e 100 posti di accoglienza diurna h4. L'investimento fatto dall'Amministrazione è di 9 milioni di euro. Questi posti - si legge nella nota - si aggiungono così all'accoglienza ordinaria assicurata tutto l'anno da Roma Capitale, attraverso il finanziamento di circa 650 ricoveri notturni e H24 comprendenti l'ospitalità di mamme con bambini, 13 posti in semiautonomia nel condominio sociale a San Lorenzo e 60 posti notturni e diurni nelle Stazioni di Posta da poco inaugurate, più 65 posti aperti in questa fase di emergenza sanitaria per l'accoglienza di persone senza dimora che devono trascorrere un periodo di isolamento o quarantena".