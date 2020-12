Sociale: Campidoglio, al via piano freddo per sostenere persone senza dimora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo - continua la nota - dell'accordo quadriennale per il piano freddo e il piano caldo, per le annualità 2020-2024, è sostenere con sempre maggiore efficacia le persone gravemente vulnerabili di fronte alle difficoltà climatiche poste dai periodi più freddi e caldi dell'anno, potenziando la continuità dei servizi. Con il nuovo bando, inoltre, si punta a superare la logica delle grandi strutture attraverso la messa a bando di 27 lotti funzionali, ciascuno dei quali potrà ospitare al massimo 5, 10 o 20 persone". "Il nuovo impianto che abbiamo voluto imprimere a questi servizi ha l'obiettivo di offrire alle persone più fragili non solo un riparo, ma anche un ambiente progettuale che tenda maggiormente a stimolare attivamente gli ospiti, in un'ottica di valorizzazione della persona e di un percorso verso il reinserimento sociale e lavorativo", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)