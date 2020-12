Sociale: Campidoglio, al via piano freddo per sostenere persone senza dimora (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando innovativo per il piano freddo e caldo, per la prima volta di durata quadriennale, è un altro tassello che aggiungiamo per affermare nei servizi di accoglienza capitolini una dimensione di piccola Comunità, su cui si possa costruire una maggiore valorizzazione delle capacità individuali, della persona e del contributo attivo degli ospiti - aggiunge l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì -. L'obiettivo finale deve essere sempre quello di superare una logica che rischia di fermarsi alla prima fase di assistenza, per strutturare invece, in ottica costruttiva, un percorso e un sostegno verso il reinserimento e l'autonomia", conclude l'assessore. (Com)